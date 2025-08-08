Ufficiale L'ex portiere della Fiorentina Neto torna a casa: lo annuncia il Botafogo

vedi letture

L'ex portiere della Fiorentina Norberto Neto torna in Brasile, da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo fino al 2027; arriva a titolo definitivo dal Bournemouth.

Ecco la nota del club brasiliano: "Neto è il nuovo portiere del Botafogo! Questo venerdì (8), ha annunciato ufficialmente l'arrivo del 36enne dal Bournemouth-ING. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine di giugno 2027. Cresciuto nelle giovanili dell'Athletico-PR, Neto ha avuto una lunga carriera nel calcio europeo. Dopo aver lasciato il Brasile, ha militato nel calcio italiano, eccellendo con Fiorentina e Juventus. Si è poi trasferito in Spagna, dove ha giocato per Valencia e Barcellona. Successivamente, Neto si è trasferito in Inghilterra, dove ha giocato per Bournemouth e Arsenal. Neto è già in Brasile, dove ha sostenuto i test e ha firmato un contratto con il Botafogo. La conferenza stampa di presentazione del giocatore sarà pubblicata a breve. Benvenuto a Mais Tradicional e in bocca al lupo con Gloriosa Camisa, Neto!"

Il Bournemouth lo ha ringraziato dal suo sito: "L'AFC Bournemouth conferma che il portiere Neto si è trasferito a titolo definitivo alla squadra brasiliana del Botafogo. Il portiere lascia i Cherries dopo tre stagioni al Vitality Stadium, durante le quali ha collezionato 63 presenze in tutte le competizioni e ricoperto la carica di capitano. Neto è arrivato al Bournemouth nell'estate del 2022 dal Barcellona e si è rapidamente affermato come una figura chiave sia dentro che fuori dal campo. Nella sua prima stagione, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la sopravvivenza del club in Premier League, prima di una prima stagione da record sotto la guida di Andoni Iraola nel 2023/24. Neto ora torna in patria per unirsi al Botafogo, uno dei club più storici del Brasile, con un contratto a titolo definitivo. Tutti all'AFC Bournemouth desiderano esprimere la loro sincera gratitudine a Neto per il suo contributo al club e gli augurano ogni successo per il futuro"