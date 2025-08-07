Muriel nella storia dell'Orlando City: segna la tripletta più veloce della storia
L'ex viola Luis Muriel è già entrato nella storia dell'MLS. L'attaccante colombiano ha infatti realizzato un record incredibile, mai raggiunto prima da nessun altro calciatore dell'Orlando City, la squadra in cui si è trasferito dopo aver lasciato l'Atalanta: Muriel ha messo a segno la tripletta più veloce del club, segnando tre reti in sedici minuti contro il Necaxa nel 5-1 con cui la squadra della Florida ha avuto meglio degli avversari salendo così al terzo posto in classifica.
Muriel non smette di stupire e anche in America sa come farsi amare dai propri tifosi: sono già 24 le reti realizzate in 72 presenze tra tutte le competizioni.
