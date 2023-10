OLIVEIRA, La Fiorentina può vincere la Conference

FirenzeViola.it

Lulù Oliveira, doppio ex di Fiorentina e Cagliari, ha parlato a Tuttosport in vista del match di questa sera fra le due squadre al Franchi. Ecco alcune dichiarazioni dell'ex attaccante viola: "La Fiorentina, se diventa continua, può fare qualcosa di molto importante in questo campionato come lottare per il quarto posto. Nelle ultime stagioni, però, sono stati troppo altalenanti: possono vincere contro chiunque come perdere punti, altrettanto facilmente, contro squadre di livello inferiore. E questo alla lunga pesa nella corsa alle prime posizioni. Comunque la Viola ha tutto per centrare un posto in Europa e provare a vincere la Conference League".

Come vede Ranieri a Cagliari?

"È intramontabile, sembra non invecchiare mai. Il segreto del mister è il suo spirito giovanile: ha la passione di un ragazzino e la sa trasmettere ai suoi giocatori. Nonostante le attuali difficoltà e le zero vittorie conquistate finora, Ranieri riuscirà a salvare il Cagliari: ne sono sicuro".