"Abbiamo bisogno di voi", la Fiesole risponde. E la società abbassa i prezzi

"Abbiamo bisogno di voi". L'appello di Edin Dzeko al popolo viola inizia a dare i suoi frutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Fiorentina continua a chiamare a raccolta i suoi tifosi: nell'ora più buia, la società richiama alla compattezza e alla vicinanza, a cominciare dalla gara in casa del Sassuolo. Una trasferta, di sabato pomeriggio, a un'ora e mezza da Firenze, che ha sempre visto grandi numeri per i viola. Saranno tanti nel settore ospiti: già venduti 2200 biglietti, con la curva dedicata ai tifosi della Fiorentina che potrà accogliere 4000 spettatori e che potrebbe anche andare sold out.

Ma non solo: la Fiorentina ha aperto anche le prevendite per la prossima gara di campionato al Franchi, Fiorentina-Hellas Verona: uno scontro diretto delicatissimo, in vista del quale la società gigliata ha deciso di abbassare i prezzi in tutti i settori per tentare di riempire un Franchi ancora a mezzo servizio (capienza massima fissata a 22mila).