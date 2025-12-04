FirenzeViola Verso il Mapei con Gosens e Fortini in dubbio: domani rifinitura decisiva

L'emergenza sugli esterni difensivi, in casa Fiorentina, torna a farsi sentire. Visto che, a due giorni dalla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Paolo Vanoli rischia di dover fare a meno sia di Robin Gosens che di Niccolò Fortini. Notizia già nota quella del terzino tedesco, che dopo l'infortunio dello scorso 29 ottobre in Inter-Fiorentina ha iniziato un lungo periodo di recupero a seguito della lesione di primo grado al retto femorale. Un iter che tuttavia ancora non si è concluso (nel frattempo Gosens ha saltato sei gare, due di Conference e quattro di campionato) e che potrebbe tenerlo fuori anche per il delicatissimo match di sabato contro il Sassuolo. Ad ora, l'ultima comunicazione ufficiale della Fiorentina sull'ex Atalanta è che, a ieri, non era ancora in gruppo. Decisiva sarà la rifinitura in programma domani mattina.

Piccoli acciacchi

Stesso discorso per Niccolò Fortini, che - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - negli ultimi giorni (da martedì, giorno della cena di Natale al Viola Park) non era in perfette condizioni per qualche lieve acciacco dell'ultim'ora che lo ha messo in dubbio in vista della gara con il Mapei. Nulla di preoccupante sia chiaro (né, peraltro, di particolarmente lungo) ma da quanto filtra dal Viola Park il classe 2006 è in forse e verrà valutato tra questo pomeriggio e la rifinitura di domani mattina. A chiarire la situazione sarà in ogni caso Paolo Vanoli, che prenderà la parola in conferenza stampa domani alle 15:45.

Stingere i denti

Dunque, dovessero alzare bandiera bianca sia Gosens che Fortini, la Fiorentina si presenterà a Reggio Emilia con i soli Dodo e Parisi come terzini di ruolo. Niente di allarmante, ovviamente, però è ovvio che almeno per i prossimi 90' sarebbe il caso di parlare di emergenza. Non il massimo in vista di una sfida così delicata come quella contro il Sassuolo, che deve per forza di cosa rappresentare per Ranieri e soci una svolta dopo un inizio di stagione che ha relegato i viola all'ultimo posto della classifica di Serie A. Anche stavolta, dunque, servirà stringere i denti.