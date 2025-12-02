Coppa Italia, Palladino: "Obiettivo Atalanta arrivare in fondo"

(ANSA) - BERGAMO, 02 DIC - "La Coppa Italia per noi è un obiettivo, nelle ultime sette edizioni l'Atalanta è arrivata tre volte in finale. Vogliamo arrivare in fondo". Così parla Raffaele Palladino alla vigilia dell'ottavo di finale a Bergamo contro il Genoa: "Un avversario temibile e di ottimo livello che sta attraversando un buon momento con la nuova guida - precisa il tecnico nerazzurro -. A me interessa che la mia quadra abbia la mentalità per vincere la partita dando continuità alle prestazioni e ai risultati". Sul suo impatto da subentrato in panchina a Ivan Juric, Palladino è chiaro: "Ho cercato di dare entusiasmo e idee, i ragazzi hanno recepito subito. E' un gruppo di grandi valori umani e tecnici.

Credo in tutti i ragazzi della rosa, l'occasione l'avranno tutti perché ci sono tante partite e mi aspetto che chiunque scenda in campo dia il massimo per l'Atalanta". L'allenatore dei bergamaschi invita la squadra a stare sul pezzo: "E' presto per dire che siamo già usciti da una situazione complicata, ma la strada è quella giusta". Infine, su un Lookman ritrovato dopo i gol a Francoforte e con la Fiorentina: "Con Ademola ci siamo capiti subito. E' un grande professionista, sta facendo bene, si sacrifica per la squadra e i risultati si stanno vedendo". (ANSA).