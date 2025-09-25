Nzola, l'ex viola è pronto a prendersi l'attacco del Pisa in vista del derby di domenica

vedi letture

L'esperienza di M’Bala Nzola alla Fiorentina non è stata certamente memorabile. I numeri in viola del giocatore angolano sono alquanto impietosi e fotografano un passaggio a vuoto che lo a spinto in prestito al Lens dopo un solo anno. Le cose non sono andate benissimo nemmeno in Francia e, dopo ventuno partite e sei centri, il club non ha esercitato il diritto di riscatto dalla Fiorentina. Ora M’Bala si è accasato a Pisa, dove è in prestito. E da qui tenterà di rimettere insieme la sua scalata, dopo due anni passati a ruzzolare.

L'inizio pare disseminato di sensazioni positive: in gol all’esordio in Coppa Italia, contro il Cesena, e in rete su rigore anche nella recente sconfitta contro il Napoli. Oltre le statistiche, Nzola proverà a caricarsi sulle spalle la squadra di Gilardino diventando attore preminente della corsa alla salvezza. Contro il Napoli ha sfoderato una forma fisica che si sta affinando. Domenica ritroverà il suo vecchio club, sarà un incrocio tra due città assetate di punti, perché ai nerazzurri giocare bene non basta già più, mentre Pioli non si aspettava certo di stazionare radente alla base della classifica. Lo riporta Repubblica.