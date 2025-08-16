Nzola, Gilardino: "Porta esperienza ma serve periodo di adattamento e deve mettersi al servizio della squadra"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha presentato la sfida di domani con il Cesena di Coppa Italia (si giocherà allo stadio Manuzzi per indisponibilità dell'Arena Garibaldi). L'allenatore ha parlato anche dei due ultimi acquisti, l'ex viola Cuadrado e il prestito sempre dalla Fiorentina Mbala Nzola: "Importante averli con noi: possono portare esperienza all'interno di un gruppo che è molto sano - sottolinea Gilardino - Però devono mettersi al servizio della squadra: quando giocheranno devono fare la differenza. Essendo reduci da un periodo di inattività, sarà necessario un periodo di adattamento fisico e tecnico tattico”.