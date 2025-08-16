Nzola, Gilardino: "Porta esperienza ma serve periodo di adattamento e deve mettersi al servizio della squadra"
FirenzeViola.it
Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha presentato la sfida di domani con il Cesena di Coppa Italia (si giocherà allo stadio Manuzzi per indisponibilità dell'Arena Garibaldi). L'allenatore ha parlato anche dei due ultimi acquisti, l'ex viola Cuadrado e il prestito sempre dalla Fiorentina Mbala Nzola: "Importante averli con noi: possono portare esperienza all'interno di un gruppo che è molto sano - sottolinea Gilardino - Però devono mettersi al servizio della squadra: quando giocheranno devono fare la differenza. Essendo reduci da un periodo di inattività, sarà necessario un periodo di adattamento fisico e tecnico tattico”.
Pubblicità
Ex viola
Nzola, Gilardino: "Porta esperienza ma serve periodo di adattamento e deve mettersi al servizio della squadra"
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia violadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com