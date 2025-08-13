Nuova avventura per Youssef Maleh: adesso è vicino alla Cremonese

Si avvicina l'acquisto di Youssef Maleh da parte della Cremonese: secondo quanto riporta Sky Sport il club grigiorosso lo potrebbe prelevare dal Lecce tramite la formula di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni certe non legate alla salvezza del club. Centrocampista classe '98 nato in Italia e di nazionalità marocchina, il giocatore ha un contratto che lo lega ancora al Lecce fino al 30 giugno 2027. Ha giocato una partita con la propria Nazionale, lo scorso anno in Serie A ha collezionato 24 presenze e una rete con la maglia dell'Empoli, dove ha giocato in prestito negli ultimi due anni.