Nuova avventura per l'ex viola Marco Meli: si trasferisce in prestito al Crotone

Nuova avventura per l'ex attaccante della Fiorentina Primavera Marco Meli. Come comunicato dalla società calabrese, il classe 2000 si è trasferito al Crotone in queste ore in prestito dalla Juve Stabia.

Ecco la nota ufficiale: "Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Meli dalla Società Sportiva Juve Stabia. Classe 2000, il neo centrocampista rossoblù nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Arezzo mentre nelle precedenti due stagioni è stato protagonista con la Juve Stabia ottenendo la promozione in B e confermandosi in cadetteria. A Marco un caloroso benvenuto nella famiglia Crotone e, visto che compie proprio oggi 26 anni, tanti auguri di buon compleanno!"