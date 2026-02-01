Castrovilli-Bari già ai titoli di coda: trattativa avviata con il Cesena
Potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda la seconda avventura in maglia Bari di Gaetano Castrovilli. In queste ultimissime ore di mercato, infatti, è stata avviata una trattativa tra l'ex centrocampista viola e il Cesena, con il club romagnolo che sarebbe pronto ad accogliere la mezzala in bianconero. Sono 17 le presenze collezionate da parte del classe '97 in stagione con il Bari, con appena un gol all'attivo. Lo riporta Sky.
