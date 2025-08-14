Napoli, ancora in corsa per Chiesa ma Slot chiede anche un'altra punta
Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Conte starebbe guardando in Premier per completare la sua rosa, tra i profili attenzionati Oleksandr Zinchenko, ucraino che ha confessato di voler andare via dall'Arsenal. Su di lui anche il Milan.
In ballo, però c'è sempre il solito Federico Chiesa, ancora in cerca della miglior versione di sé stesso dopo l'addio alla Juventus e la firma per il Liverpool. Mister Slot darà però il via libera alla sua cessione solamente dopo l'arrivo di un'altra punta. Un altro nome attenzionato dagli azzurri è quello di una vecchia conoscenza della Serie A: Joshua Zirkzee, infatti 'attaccante ex Bologna è ormai in rotta col Manchester United e il Napoli non ha mai nascosto il suo interesse.
Ex viola
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi fortidi Stefano Prizio
