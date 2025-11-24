Dagli inviati Alessandro Ferrari: "Felici di rinnovare accordo con università Sant'Anna"

Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a margine della presentazione del corso di sport management al Viola Park: "La Fiorentina, anche da un punto di vista di crescita delle persone che lavorano con noi, è attenta da sempre alle scuole, ai giovani, alle università. Siamo molto contenti di rinnovare l'accordo dell'anno scorso con l'università Sant'Anna, così come siamo contenti di dare la possibilità a tanti di entrare e conoscere il mondo delle aziende. Quest'anno il corso si concentrerà anche sul management.

La formazione e la crescita delle persone che devono lavorare nel mondo dello sport dev'essere a nostro avviso sempre più rivolta ai giovani, che abbiano l'opportunità di lavorare in questo mondo. Che è un mondo con tanti valori importanti per la Fiorentina ma anche a per tutto il mondo dello sport".