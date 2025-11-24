La Fiorentina sfida la storia: 0 vittorie nelle prime 12, solo il Cagliari si è salvato così nel 2006

Il Corriere dello Sport snocciola qualche dato sulla Fiorentina che dopo 12 gare di campionato non ha ancora trovato la via dei tre punti. La storia vuole che tra le squadre senza successi dopo dodici giornate in un singolo massimo campionato, solamente il Cagliari sia riuscito a salvarsi a fine anno. Era la stagione 2005-2006, e i sardi a novembre avevano addirittura un punto in meno della Viola attuale: conclusero la competizione a quota trentanove in quattordicesima posizione.

In tutti gli altri casi, chi non è stato capace di ottenere i tre punti entro la dodicesima sfida di Serie A è retrocesso. Questo non significa che la Fiorentina sia spacciata, ma che si sia cacciata in una situazione delicata e altamente rischiosa. Serve dare una svolta alla media punti e conquistare la prima vittoria.