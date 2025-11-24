Fiorentina-AEK Atene da bollino rosso: allerta massima per 1.300 tifosi greci, il punto
La Nazione fa il punto in vista della gara di giovedì tra Fiorentina e AEK Atene. La sfida con i greci, si legge, è da circoletto rosso per quanto riguarda l’ordine pubblico. Allerta massima per l’arrivo di 1.300 tifosi da Atene (settore ospiti esaurito in poche ore) che sbarcheranno in città tra mercoledì e giovedì mattina. Vanoli si affaccia al debutto europeo da allenatore con un’idea ben precisa di turnover, pur senza snobbare la competizione.
Sarà la partita di Comuzzo e Viti in difesa, Nicolussi Caviglia e Ndour a centrocampo, e di Edin Dzeko in attacco. La missione, già fissata nelle prossime tre partite (Aek, Dinamo Kiev e Losanna), è quella di ‘sbarazzarsi’ della Conference fino a marzo. Vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi senza passare dal playoff di febbraio. Sarebbe mesi da dedicare soltanto alla risalita in campionato oltre che agli impegni di Coppa Italia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati