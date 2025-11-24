Fiorentina-AEK Atene da bollino rosso: allerta massima per 1.300 tifosi greci, il punto

La Nazione fa il punto in vista della gara di giovedì tra Fiorentina e AEK Atene. La sfida con i greci, si legge, è da circoletto rosso per quanto riguarda l’ordine pubblico. Allerta massima per l’arrivo di 1.300 tifosi da Atene (settore ospiti esaurito in poche ore) che sbarcheranno in città tra mercoledì e giovedì mattina. Vanoli si affaccia al debutto europeo da allenatore con un’idea ben precisa di turnover, pur senza snobbare la competizione.

Sarà la partita di Comuzzo e Viti in difesa, Nicolussi Caviglia e Ndour a centrocampo, e di Edin Dzeko in attacco. La missione, già fissata nelle prossime tre partite (Aek, Dinamo Kiev e Losanna), è quella di ‘sbarazzarsi’ della Conference fino a marzo. Vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi senza passare dal playoff di febbraio. Sarebbe mesi da dedicare soltanto alla risalita in campionato oltre che agli impegni di Coppa Italia.