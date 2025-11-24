FirenzeViola Fiorentina, oggi giorno libero ed esami per Dodo e Piccoli. In vista dell'AEK: 6mila biglietti venduti

Oggi Vanoli ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà gli allenamenti domani, dopo la seduta di scarico di ieri seguita alla gara di sabato con la Juventus. Intanto, si prepara la trasferta di giovedì contro l’Aek Atene in Conference League: al momento sono stati venduti circa 6.000 biglietti, a cui si aggiungeranno i 1.300 spettatori previsti per il settore ospiti, già sold out per i tifosi greci. Nella giornata odierna è inoltre possibile che arrivino aggiornamenti sugli infortuni di Dodo e Piccoli, che oggi dovrebbero fare gli accertamenti del caso e fornire nuovi dettagli sul loro stato di forma.