FirenzeViola I segnali di Fortini e la fiducia di Vanoli. A gennaio occhio alla Roma

Tra le buone notizie della gara di sabato sera contro la Juventus c'è la prestazione di Niccolò Fortini. Il classe 2006 toscano ha sostituito Dodo nella ripresa dimostrandosi caparbio, propositivo. Ottimi spunti sulla fascia destra e tanta sostanza, in una partita tutt'altro che semplice da gestire. Il ragazzo ha dimostrato di meritarsi lo spazio che si è ritagliato, a iniziare dalla preparazione estiva agli ordini di Stefano Pioli che gli aveva concesso novanta minuti con il Lecce prima dell'esonero.

L'entusiasmo di Fortini.

Sui propri canali social l'ex Juve Stabia ha voluto celebrare il pareggio del quale è stato protagonista all'Artemio Franchi scrivendo: "Sii paziente e fidati del processo". Un post ben augurante pubblicato su Instagram: Fortini ha evidentemente avvertito una svolta che può innescare la ripartenza della Fiorentina, di cui il diciannovenne nato a Camaiore spera di diventare un punto fermo trovando sempre più continuità. Per adesso ha raccolto 327 minuti in campionato e 185 in Conference League.

Le insidie di mercato.

Se è vero che la Fiorentina dovrà procurarsi le risorse economiche per la sessione di mercato invernale, lo è altrettanto che Fortini ha stupito diverse squadre. Su tutte la Roma di Gian Piero Gasperini, che sarebbe interessata al giovane talento viola tanto da pensare a un'eventuale offerta da 15 milioni di euro. Casomai bisognerà capire se il ds, Roberto Goretti, e i suoi collaboratori saranno disposti a trattare. La sensazione è di avere per le mani un giocatore di ottima prospettiva.