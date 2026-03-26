Solomon recupera per Verona: ecco come cambia la Fiorentina con lui

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Per la prossima di campionato a Verona la Fiorentina dovrebbe recuperare Manor Solomon, out da più di un mese. Il Corriere dello Sport ricostruisce il passato recente, ma anche il futuro, della Viola in funzione dell'esterno: la Fiorentina ha fatto bene anche senza (5 punti in 4 partite di campionato, quarti di finale in Conference League) e magari per questo Vanoli è ben contento che Solomon sia pronto al rientro, adesso recuperato dalla lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale destro, a sua volta retaggio della pessima serata con lo Jagiellonia in cui l’ex Villarreal era andato in panchina e non sarebbe probabilmente nemmeno entrato se il risultato (0-3) a un certo punto non lo avesse richiesto. Sabato 4 aprile, vigilia di Pasqua: a Verona ci sarà Solomon.

E quindi come cambia la squadra di Paolo Vanoli? Il recupero di Solomon aggiunge un posto alla... tavola degli esterni di centrocampo/attacco nel 4-1-4-1 della Fiorentina dal 21 dicembre in avanti con l’Udinese (eccezion fatta per l’Udinese a Udine in occasione che più disgraziata calcisticamente parlando non si può) e, quindi, diventano in tre per quei due posti ora che sono tutti a disposizione come raramente è stato in stagione: Parisi, Gudmundsson e appunto Solomon (Harrison parte dietro nelle scelte).