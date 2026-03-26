Nuove gerarchie per la Fiorentina? CorSport: "Ora Gudmundsson rischia il posto"

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Nell'anticipare le novità su Manor Solomon, che dovrebbe essere a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida di sabato 4 aprile contro l'Hellas Verona, il Corriere dello Sport scrive: il recupero di Solomon aggiunge un posto alla... tavola degli esterni di centrocampo/attacco nel 4-1-4-1 della Fiorentina dal 21 dicembre in avanti con l’Udinese (eccezion fatta per l’Udinese a Udine in occasione che più disgraziata calcisticamente parlando non si può). Siccome l’israeliano è un titolare in pectore con il suo modo di giocare, con i suoi dribbling che creano superiorità numerica, e siccome la fascia sinistra è quella da cui meglio esprime tutto questo, l’indiziato a uscire è niente meno che Albert Gudmundsson: e il niente meno sta a indicare un’esclusione che sarebbe eccellente per nome, caratteristiche e peso specifico dell’islandese, seppur di rado nella sua versione migliore a Firenze. Ma rinunciarci è difficile, molto difficile per mille motivi.

Se Vanoli non lo toglie da destra e neppure vuole rinunciare a Solomon, diventa automatica la panchina di Gudmundsson in mancanza di un altro cambio di sistema di gioco, che ad aprile diventa complicato se non a gara in corso per necessità: Parisi a destra, Solomon a sinistra, Fagioli protetto dai due mediani e la Fiorentina rimane com’è, però senza Gud. Ma rimarrebbe com’è (tatticamente) anche se non fosse Gudmundsson ad essere escluso, bensì Gosens. Parisi torna a fare il terzino sinistro, Solomon va a destra, Gud resta dov'è e il gioco è fatto. O no? Ci penserà Vanoli.