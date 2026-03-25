Poche alternative e un rinnovo che dovrebbe arrivare: Vlahovic-Juve, il punto

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Tuttomercatoweb.com fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic e sul probabile rinnovo di contratto con la Juventus. L'ex attaccante viola percepisce 12 milioni di euro l'anno dai bianconeri, ed è in scadenza a giugno, nelle prossime settimane le parti si incontreranno ancora per provare a raggiungere la quadra sul nuovo contratto e le sensazioni, a oggi, sono molto positive.

Anche perché, sottolinea TMW, il serbo resta ancora il miglior attaccante, per numeri, nell'attuale rosa di Luciano Spalletti. Sabato scorso l'allenatore bianconero ha bocciato definitivamente, con le scelte fatte, sia Jonathan David che Lois Openda, che finiranno sul mercato, e allora ecco che il ruolo di Vlahovic è tornato a essere centrale, dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per circa quattro mesi in questa stagione.