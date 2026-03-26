Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola stavolta
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A differenza della trasferta a Cremona, quando la questura aveva dato l'ok per aprire il settori ospiti, questo non accadrà a Verona nonostante il gemellaggio delle due tifoserie. Ecco il messaggio del Verona stesso: Il Settore Ospiti non sarà in vendita secondo quanto deciso dal Ministero dell’Interno con Decreto del 20 gennaio scorso dove si dispone la chiusura del settore ospiti per i tifosi della Fiorentina per gli incontri in trasferta nonché il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella Provincia di Firenze.
I tifosi residenti fuori dalla Provincia di Firenze potranno acquistare il biglietto in tutti gli altri settori.
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