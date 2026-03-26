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Viola, oggi seduta doppia: Solomon gradualmente in gruppo, Mandragora a parte
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Dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli in seguito alla sfida contro l’Inter, la Fiorentina è tornata oggi al lavoro con una seduta doppia. In mattinata la squadra si è ritrovata in palestra, nel pomeriggio, spazio a una seduta atletica sul terreno di gioco, alla quale hanno preso parte anche alcuni giovani della Primavera aggregati al gruppo della prima squadra.
Per quanto riguarda gli infortunati, Manor Solomon sta rientrando gradualmente in gruppo mentre Rolando Mandragora, che ha saltato la gara con l'Inter, ha lavorato a parte. Lamptey, invece, prosegue il suo programma personalizzato ma non è ancora rientrato in campo.
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