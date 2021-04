MONTOLIVO, Va alla Fortis Juventus? Pesce d'Aprile

Un Pesce d'Aprile curioso ordito dalla Fortis Juventus, nota società dilettantistica toscana con sede a Borgo San Lorenzo. Attraverso la propria pagina Facebook ha annunciato la firma di Riccardo Montolivo come nuovo centrocampista. "Un blitz clamoroso quello del presidente Borselli che è riuscito a convincere il talentuoso centrocampista ex Atalanta, Fiorentina e Milan a vestire la maglia della Fortis Juventus", ha scritto la società. Qualcuno ha captato fin da subito il Pesce d'Aprile, dopo qualche ora ha pensato direttamente la Fortis Juventus a fare definitiva chiarezza: "Ringraziando tutti coloro ( e in particolare Riccardo Montolivo ....) che dopo la nostra bomba di mercato.... ci hanno telefonato, messaggiato o scritto....che "abbiamo perso i' capo".... Fortis Juventus 1909 augura a tutti... BUON PESCE!!!!! Sperando...di avervi regalato un attimo di leggerezza e di sorriso...in un momento così complicato... A proposito...il mercato chiude il 15/4...seguiteci....non si sa mai...".

NEWS ULTIM’ORA MERCATO : RICCARDO MONTOLIVO è un giocatore della Fortis Juventus !!!! Un blitz clamoroso quello del... Pubblicato da Fortis Juventus 1909 - FCD - Borgo S. Lorenzo su Giovedì 1 aprile 2021