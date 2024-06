MONTELLA, Allenare agli Europei il mio sogno

FirenzeViola.it

Il Commissari Tecnico della Turchia, ed ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio PGE Narodowy per analizzare la prestazione della sua nazionale nella sconfitta di ieri sera contro la Polonia. Questo un estratto delle sue parole riprese da Fanatik: "Forse non abbiamo vinto per 5 partite, ma abbiamo preso una decisione del genere; abbiamo fatto le nostre partite di preparazione per giocare contro avversari difficili fuori casa. Credo che sia stata una sconfitta ingiusta perché il secondo gol è arrivato da una rimessa laterale da 15 metri. Quattro dei nostri giocatori offensivi sono dovuti rimanere troppo avanti a causa di un errore del genere. Quello che mi dà fastidio è che qui stiamo faticando e lavorando e fa male vedere questi errori anche se si tratta di una partita amichevole".

In riferimento ad Euro2000

"La nostra unica sfortuna è stata una finale persa con un gol al 95° minuto. Era anche il mio sogno di allenatore partecipare ai campionati europei. La nostra motivazione è alta. Non è solo il mio sogno, ma anche quello dei miei giocatori. Faremo tutto il possibile per questo".