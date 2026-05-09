Milan all'ennesima rivoluzione. Si lavora per D'Amico ds e Italiano in panchina

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Rimbalza una voce che avrebbe del clamoroso dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, secondo cui il Milan starebbe facendo di tutto per prendere Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Un tentativo forte Giorgio Furlani l’aveva effettuato già l’anno scorso prima di scegliere Igli Tare, ma quest’anno l’amministratore delegato ci sta provando nuovamente, e con maggiore insistenza. Sarebbe un altro cambio al vertice, uno scossone che addirittura non riguarderebbe solo il management ma anche la guida tecnica.

Perché con l’arrivo di D’Amico, aggiunge il Corriere, il Milan andrebbe a puntare su Vincenzo Italiano come allenatore al posto di Massimiliano Allegri. Il mister toscano, nonostante un contratto fino al 2027, che si rinnoverebbe in automatico fino al 2028 in caso di Champions League, sarebbe una soluzione per la nazionale. Italiano dopo due anni a Bologna non è certo di rimanere e valuterebbe volentieri il passaggio al Milan. Insomma, il Diavolo si appresta a vivere l’ennesima estate di rivoluzione