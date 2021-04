MERCATO, Milan offre biennale a D'Ambrosio. Inter...

Novità di mercato in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i rossoneri starebbero cercando di inserirsi nella trattativa per il futuro di Danilo D'Ambrosio. L'Inter dal canto suo ha già una base di accordo per rinnovare fino al 2023 con l'ex Fiorentina ed è in attesa del via libera da parte della proprieta per poterlo ratificare. Intanto però il Milan ha offerto un biennale al giocatore.