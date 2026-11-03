Maresca sulla lite Haaland-Enzo Fernandez: "Normale, vogliono il bene del City"
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Enzo Maresca, tecnico del Manchester City che dopo una lunga striscia di vittorie sta attraversando un momento di flessione con due ko con Aston Villa e Brighton in campionato, ha raccontato a SkySport, alla vigilia della gara di Champions con il Lipsia "Il calo nei risultati in Premier League? Bisogna analizzare ogni gara, a prescindere dai risultati. Le ultime due sconfitte sono arrivate a prescindere dalla prestazione. Abbiamo peccato in cinismo. Ma fa parte del cammino.
Poi l'accento è andato al nervosismo e la discussione tra Haaland e Enzo Fernandez nel corso del match contro il Brighton: "Sono due vincenti e il motivo per il quale discutono è per il bene della squadra. Tutto normale"
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