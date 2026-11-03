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Fiorentina Primavera a Sofia, incontro speciale con un ex attaccante viola
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La Fiorentina Primavera è volata in Bulgaria per il ritorno di Youth League contro il Septemvri Sofia, forte della larga vittoria ottenuta al Viola Park sette giorni fa. E nell'occasione ha incontrato un ex attaccante viola, Valeri Bojinov, che ovviamente dopo la lunga esperienza in Italia, Lecce, Firenze, Parma e Torino in particolare, è tornato a vivere in Bulgaria.
Scambio di maglie e di sensazioi con il responsabile del settore giovanile al seguito della squadra viola, Valentino Angeloni. Bojinov, che ha partecipato anche alla festa del Centenario a Firenze, ha poi postato la foto sui suoi social.
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Ex viola
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Copertina
Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
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