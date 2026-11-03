Social Fiorentina Primavera a Sofia, incontro speciale con un ex attaccante viola

La Fiorentina Primavera è volata in Bulgaria per il ritorno di Youth League contro il Septemvri Sofia, forte della larga vittoria ottenuta al Viola Park sette giorni fa. E nell'occasione ha incontrato un ex attaccante viola, Valeri Bojinov, che ovviamente dopo la lunga esperienza in Italia, Lecce, Firenze, Parma e Torino in particolare, è tornato a vivere in Bulgaria.

Scambio di maglie e di sensazioi con il responsabile del settore giovanile al seguito della squadra viola, Valentino Angeloni. Bojinov, che ha partecipato anche alla festa del Centenario a Firenze, ha poi postato la foto sui suoi social.