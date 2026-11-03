Viola in nazionale: anche Beto convocato dalla 'sua' Guinea Bissau

Se Franco Mastantuono oggi ha avuto la certezza di una nuova convocazione da parte di Lionel Scaloni per le due amichevoli che attendono l'Argentina, arriva la nuova chiamata per Norberto Beto. L'attaccante è stato infatti inserito nella lista dei convocati della Guinea-Bissau, attesa alla gara contro il Madagascar. Il giocatore non si è ancora sbloccato nella sua nuova esperienza in A, in viola, ma è un punto fermo del suo paese di origine (ha doppio passaporto infatti con il Portogallo).