Social Fagioli e il post criptico delle tre scimmie sagge, i tifosi lo sostengono

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, è reduce da alcune prestazioni negative, con voti molto bassi da parte degli addetti ai lavori, e tirato in ballo da Vanoli con il classico metodo bastone e carota: difeso fortemente prima della gara, criticato dopo per come è ritornato dall'esperienza in Nazionale (e il 10 indossato). Fagioli con l'Atalanta e contro il Sassuolo è stato sostituito sempre dopo il primo tempo a favore di uno scalpitante e in crescita Oulai e dunque le critiche sono aumentate.

La risposta delle tre scimmie sagge e gli incoraggiamenti dei tifosi

Il giocatore risponde con un post molto criptico citando le tre scimmie sagge Mizaru, Kikazaru e Iwazaru ossia le scimmie che, rispettivamente, secondo un motto giapponese una non vede, la seconda non sente e la terza non parla del male. Sotto il post, a parte l'ex compagno Zaniolo che commenta con "è fantastico", molti tifosi lo incorraggiano con frasi anche affettuose.