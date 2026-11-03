Calciomercato Njie e quell'obbligo di riscatto che può scattare con l'Udinese: ecco perché

La Fiorentina riscatterà obbligatoriamente Alieu Njie dopo la fine del mercato invernale: pagherà un totale di 16 milioni

L'esterno della Fiorentina Alieu Njie si sta prendendo la copertina dopo un assist e un gol contro il Sassuolo che non solo hanno dato il là alla rimonta dei viola sui neroverdi ma che danno continuità a quanto già fatto (gol più assist appunto) nella precedente gara contro l'Atalanta. Il giocatore sta sbocciando e la Fiorentina sembra avere acquistato in estate un autentico gioiello. Che sarà definitivamente viola solo da dopo il 5 febbraio 2027.

La formula e le cifre dell'ex granata

La Fiorentina ha infatti già pagato 4 milioni per il prestito oneroso di Njie. E la formula prevede un obbligo di riscatto da 12 milioni, che si attiverà automaticamente alla prima partita della squadra viola in Serie A dopo il 5 febbraio 2027. La data fissata coincide con il primo weekend dopo la chiusura del mercato di gennaio e con l'arrivo dell'Udinese al Franchi (la data precisa della partita è ancora da stabilire). Chissà che non sia proprio quella dunque la gara in cui Njie diventerà un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti.