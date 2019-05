MARCHIONNI, Solo Chiesa sa quanto voglia rimanere

Marco Marchionni, ex centrocampista della Fiorentina che proprio con i viola si salvò all'ultimo respiro nel 2011-12, ha parlato della situazione attuale in viola, con una classifica che piange e che tiene la squadra di Montella ancora in corsa per non retrocedere: “Non mi aspettavo di trovare la Fiorentina in questa posizione di classifica. Si deve essere rotto qualcosa che solo chi sta nello spogliatoio sa. La posizione è calda anche se non caldissima. In queste due ultime giornate ha l’opportunità di tirarsi fuori dai guai. È un peccato, perché Firenze negli ultimi anni ha sempre giocato per arrivare all’obiettivo di qualificarsi all’Europa League. La proprietà valuterà alla fine della stagione coi dirigenti quello che è successo. Si può soltanto migliorare guardando al futuro. I Della Valle sono sempre stati in prima linea per cercare di portare in alto la Fiorentina. A volte ci sono riusciti e a volte no. Firenze è una piazza esigente e bisogna sempre dare il massimo per fare di più. Chiesa? Solo lui sa quanta voglia ha di rimanere a Firenze o di cambiare, Spero che faccia la scelta migliore. Va sempre capito il momento giusto per cambiare. Credo che sia un grande calciatore e credo che sia arrivato il momento di provare a fare il grande salto. La Fiorentina però vorrà riscattarsi e dopo questa stagione creare una squadra competitiva".