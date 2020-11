MALUSCI, Esonero di Iachini? Errori non solo suoi

Alberto Malusci, ex viola, ha parlato così sulle questioni relative alla Fiorentina: “Ho giocato quattro anni con Iachini. Mi ha fatto male vederlo andar via. Gli errori però sono stati commessi da tutti. L’anno passato Beppe ha salvato la squadra e lo ha fatto molto bene, guadagnandosi la conferma. È stato messo subito in dubbio nonostante la vittoria contro il Torino e la gran partita contro l’Inter. Alla Fiorentina è mancata l’organizzazione per il futuro, sia con Montella, sia con Iachini. Serve sinergia tra allenatore e dirigenza per fare bene. Prospettive? Notevoli, perché ha buoni giocatori. Il modulo? Se Montella e Iachini hanno usato la difesa a tre c’è un motivo. Gli attaccanti? Secondo me sono forti, ma Firenze è una città che pretende molto. Piatek? Lo prenderei subito se fosse l’attaccante che ho visto al Genoa”.