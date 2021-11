MALUSCI, Berardi? No a spese alte. Sì a Deulofeu

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha così parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina: "Credo che Vlahovic se ne andrà a parametro zero. Mettetevi nei suoi panni, fino a giugno vorrà continuare a giocare per prepararsi al Mondiale e da lì poi è tutto in discesa".

Ripercorrendo la sua carriera, qualche nostalgia?

"Mi paragonarono a Baresi, per un giovane com'ero io non era semplice. Poi anche l'infortunio... In 7 minuti mi sono giocato Europeo e Olimpiadi".

Berardi o Ikone?

"Io tanti soldi per Berardi non li spenderei, se devo fare un nome dico Deulofeu".

Crede che Commisso alzerà la proposta a Vlahovic?

"Io dico che purtroppo secondo me ha un accordo con altre squadre... Come si fa a rifiutare un'offerta da 5 milioni netti per 5 anni, altrimenti? Jovetic qualche insegnamento ce l'ha dato, al Manchester City non ha messo piede in campo ed è finito: le ambizioni dei calciatori contano, ma magari possono ripensarci".