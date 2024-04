M. SUAREZ, Sousa a Firenze non mi aiutò e me ne andai

Fonte: Sky

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mario Suarez, ha raccontato il suo periodo in Italia, svelando anche qualche aneddoto: "Avevo la possibilità di andare all'Inter a gennaio con Roberto Mancini, nell'anno in cui presero anche Shaqiri. Il Cholo non mi lasciò partire. Alla Fiorentina sembrava potesse andare tutto bene. C'erano i miei connazionali Borja Valero e Joaquin. L'allenatore Paulo Sousa non mi aiutò molto, poi mi arrivò un'offerta e andai via.

Mi dispiacque molto, avrei voluto restare di più a Firenze. La città mi piaceva molto. Astori? Cercava di aiutare sempre i compagni, anche a me con la lingua mi fu sempre molto vicino. Una di quelle persone che vale sempre la pena conoscere".