M. Orlando: "Possibile sostituto di Pioli? Mi piace Motta. Anche Vanoli"

vedi letture

L'ex viola Massimo Orlando ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina: "La squadra non ha gioco. Credevo che la Fiorentina, avendo già fatto bene con Palladino, potesse fare altrettanto bene con un allenatore d’esperienza come Stefano. Credevo che la squadra fosse da quinto/sesto posto, di certo non che lottasse per le zone basse della classifica".

Poi ha continuato: "Dicono che Lecce e Genoa saranno le due partite decisive. Se però non dovesse andar bene domenica, non credo che Pioli arrivi a Genova. Non ho mai parlato male di lui, è un bravissimo allenatore, ma probabilmente non è riuscito a trasmettere quello che pensava a questa squadra. Non è possibile che in nove giornate non si sia visto uno schema, un’idea".

Su un eventuale sostituto: "A me piacerebbe Thiago Motta perché amo il bel calcio, e quando è subentrato a Bologna lo ha fatto vedere. Io non so se i calciatori viola siano adatti a lui, ma non credo si siano dimenticati dopo un anno come si gioca a pallone. Anche Vanoli sarebbe una soluzione giusta".