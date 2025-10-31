FirenzeViola
Il rinnovo di Mandragora e l'opzione al 2029: ecco quando scatterà
FirenzeViola.it
È tutto fatto per il rinnovo di Rolando Mandragora in casa Fiorentina. Oggi è arrivato l'accordo definitivo per il centrocampista classe '97 sul nuovo accordo con il club viola che lo porterà a guadagnare 1.8 milioni a stagione, spostando la precedente scadenza nel 2026 (con opzione) di due anni, quindi al 2028, con un'altra opzione presente nel contratto: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti, se il giocatore raggiungerà le 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2027/28, allora il contratto potrà essere prolungato di un ulteriore anno.
Ormai manca l'annuncio e uno dei giocatori più impiegati anche da Pioli in questa stagione, si legherà ancora per diversi anni alla Fiorentina.
