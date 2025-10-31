Sarri su Cataldi: "Gli ha fatto bene un anno fuori dal suo ambiente"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Pisa e Lazio terminata per 0-0, parlando, tra i vari temi trattati, anche dell'ex viola Danilo Cataldi. Ecco le parole spese per il centrocampista bianco-celeste: "Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Fare un anno fuori dal suo ambiente (alla Fiorentina, ndr) gli ha fatto bene. Danilo è un giocatore forte tecnicamente. Gli manca un pizzico di cilindrata, se avesse un motore leggermente superiore sarebbe un giocatore da grande squadra".