Sarri su Cataldi: "Gli ha fatto bene un anno fuori dal suo ambiente"
FirenzeViola.it
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Pisa e Lazio terminata per 0-0, parlando, tra i vari temi trattati, anche dell'ex viola Danilo Cataldi. Ecco le parole spese per il centrocampista bianco-celeste: "Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Fare un anno fuori dal suo ambiente (alla Fiorentina, ndr) gli ha fatto bene. Danilo è un giocatore forte tecnicamente. Gli manca un pizzico di cilindrata, se avesse un motore leggermente superiore sarebbe un giocatore da grande squadra".
Ex viola
