Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: "È un esempio per gli altri giocatori"

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta trattando tra i vari temi anche quello legato all'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, ancora a segno nell'ultima partita contro la Juventus: "È un esempio per altri giocatori, siamo in contatto continuo con lui, spesso mi viene chiesto quando riuscirà a giocare per tutti e novanta i minuti, ma non possiamo dare una tempistica certa, l'importante è che lavori e non abbia infortuni. Può essere anche che non parta sempre titolare, gli altri giocatori devono essere pronti, vedo un giocatore in crescita che in campo sta correndo tanto, contro il Lecce ha corso tantissimo lungo il campo, come forse non ha mai fatto in carriera.

Sono molto soddisfatto di lui, sono convinto che possa migliorare ulteriormente".