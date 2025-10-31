FirenzeViola Sottil torna a Firenze: i suoi precedenti contro la squadra che lo ha cresciuto

Domenica pomeriggio, allo Stadio Artemio Franchi, andrà in scena lo scontro diretto tra Fiorentina e Lecce. Nella squadra pugliese, Eusebio Di Francesco ha recuperato il grande ex della partita Riccardo Sottil, reduce da un infortunio al polpaccio che lo ha lasciato ai box per 4 partite nel corso di questa stagione. L'ex viola, che con la Fiorentina ha collezionato 102 presenze e 6 reti, è stato anche rivale del club gigliato nel corso degli ultimi anni. L'esterno classe '99 ha infatti affrontato la Fiorentina per la prima e unica volta in campo nel gennaio 2021 con la maglia del Cagliari. In quell'occasione la partita si concluse per 1-0, con il gol al 72' dell'attuale attaccante bianconero, Dusan Vlahovic, su assist di Jose Maria Callejon.

In questa sfida esterna, Sottil giocò 86' per poi essere sostituito da un giovane Mattia Tramoni, ora numero dieci del Pisa di Gilardino. È rimasto invece in panchina lo scorso anno in Milan-Fiorentina, partita che dopo 10' vedeva la Fiorentina condurre con l'autorete di Thiaw e il gol di Kean, con i viola che poi si sono fatti raggiungere dalle reti di Abraham e Jovic. In questa stagione l'ex viola, passato in prestito proprio dalla Fiorentina al Lecce, si è reso assoluto protagonista nelle sue 3 presenze da titolare, dove ha accumulato un minutaggio che sfiora i 250', segnando il gol dell'unica vittoria giallorossa, contro il Parma al 38' su assist di Gallo. Sottil per la partita di domenica tornerà come detto disponibile per Di Francesco, che potrebbe anche affidargli una maglia da titolare consentendogli così di sfidare per la seconda volta da avversario la squadra in cui è cresciuto.