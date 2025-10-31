D'ambrosio sugli anni in maglia viola: "Contratto? Per me fecero un'eccezione"

Danilo D'Ambrosio, ex viola dal 2005 al 2008, ha da poco dato il suo addio al calcio e in un'intervista a Radio TV Serie A ha voluto ripercorrere le tappe della sua carriera. Ecco le sue parole a proposito degli anni passati a Firenze: "Prima della Fiorentina c’è stato un periodo dove avevo ricevuto attenzioni dal Chelsea, i miei genitori mi consigliarono di non pensare all’aspetto economico ma di concentrarmi sul mio percorso che era appena iniziato. Sono andato dunque alla Fiorentina dove però ai classe ’88 ancora non facevano contratti professionistici ma dopo un paio di mesi per me fecero un’eccezione.

Alla fine i consigli dei miei genitori si sono rivelati giusti soprattutto perché ho avuto la possibilità di giocare tanto. Dopo aver giocato con la Fiorentina nel campionato Primavera volevo misurarmi con il calcio dei grandi e sono andato in successione al Potenza, poi alla Juve Stabia, e infine al Torino dove con mister Ventura abbiamo raggiunto la promozione in Serie A”.