M.LOPEZ, Dalla Viola alla B francese: andrà al Paris FC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Maxime Lopez sta per tornare in Francia. Come riporta 'L'Equipe', accordo in arrivo tra Sassuolo e Paris FC - club di Ligue 2 - per il trasferimento del centrocampista che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina con risultati decisamente deludenti. La società neroverde - si legge - chiedeva 1.5 milioni di euro per la cessione del calciatore classe '97, ma alla fine si accontenterà di una cifra inferiore pur di dar via un calciatore che non rientra nel progetto tecnico di mister Fabio Grosso.