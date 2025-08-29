Luka Jovic e la Fiorentina si incontrano di nuovo, stavolta la sfida sarà in Europa

vedi letture

Il destino alle volte si sa, gioca brutti scherzi, e oggi, ancora una volta, dopo il sorteggio per la Conference League tenutosi a Monte Carlo, ha scelto di mettere di fronte la Fiorentina e Luka Jovic, con i viola che hanno nel proprio girone l'AEK Atene, squadra che questa estate ha acquisito a parametro zero le prestazioni del centravanti serbo.

Come detto non è la prima volta che la Fiorentina si trova a dover affrontare il suo ex numero nove. Jovic infatti, che a Firenze ha giocato una sola stagione, la 2022/2023, collezionando 13 gol tra tutte le competizioni ma lasciando anche pochi ricordi positivi in un'annata che doveva essere quella del riscatto dopo il flop al Real Madrid, da quando è passato ad indossare la maglia del Milan ha incontrato il club gigliato quattro volte, due al Franchi e due a San Siro, nelle ultime due annate.

In queste quattro partite, Jovic ha inciso su entrambe le sfide al Giuseppe Meazza, con un gol nella scorsa stagione e un assist, due anni fa, quello per Theo Hernandez nell'azione che poi ha portato al rigore assegnato al Milan. Quando però la Fiorentina ha affrontato il serbo a Firenze, cosa che accadrà anche in questa Conference League, l'ex numero nove non ha mai inciso, giocando appena 14' minuti nella stagione 2023/2024 e non venendo neanche convocato lo scorso anno.

Per il classe 97' la stagione in corso è iniziata con un gol nei preliminari di Conference League contro l'Aris Limassol negli appena 37' minuti fino ad ora disputati con la sua nuova maglia. Ora non resta che attendere il nuovo capitolo di questa storia tra la Fiorentina e Jovic, con la speranza che il finale possa essere positivo per i viola.