Samp, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti di nuovo in gruppo

vedi letture

Per la Sampdoria di mister Gregucci si avvicina il giorno della sfida di campionato contro la Juve Stabia. Match in programma mercoledì 4 marzo allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia alle ore ore 20.00. Nella mattinata, sul prato superiore del “Mugnaini”, mister Gregucci e il suo staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitelle e serie finale di conclusioni in porta. Da sottolineare, tra i giocatori presenti, due importanti rientri per la squadra blucerchiata: si tratta di Tommaso Martinelli e Mattia Viti. I due ex viola, infatti, hanno svolto il lavoro in gruppo insieme ai loro compagni. Ricordiamo che il giovane portiere si era infortunato nel corso della sfida vinta per 1-0 contro il Padova del 14 febbraio, riportando una lesione di primo grado al retto femorale destro. Per quanto riguarda il difensore, invece, l'infortunio risaliva alla partita pareggiata col Catanzaro per 0-0 del 25 gennaio, match in cui Viti era stato sostituito per un fastidio muscolare al flessore sinistro.