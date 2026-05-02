Lo Schalke04 dell'ex viola Dzeko torna in Bundesliga. Le congratulazioni di Fagioli

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Allo Schalke04 è bastata la vittoria su misura (1-0 con gol di Karaman) sul Dusseldorf per tornare in Bundesliga. Nelle fila dello Schalke come noto c'è anche l'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, in viola dall'estate fino a gennaio. Il giocatore deluso per il poco spazio in viola (e viceversa per un rendimento non al pari della sua esperienza) nella sessione invernale di mercato ha rescisso con la Fiorentina ed ha accettato, anche su suggerimento di Gosens come da lui stesso raccontato, di scendere nella serie cadetta tedesca che ha contribuito a riportare nella massima serie con 6 gol e 3 assist in 9 presenze (nella Fiorentina aveva realizzato solo due gol in Conference). Questa sera è entrato al 69'. Dopo la conquista dei Mondiali con la Nazionale, battendo l'Italia, arriva dunque la promozione con il club. Nel club milita anche Karius, il portiere marito di Diletta Leotta.

Tra gli ex compagni che hanno voluto complimentarsi con Edin Dzeko anche Nicolò Fagioli che postando sui social la foto dell'attaccante scrive "Grande cigno".