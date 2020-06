LIVERANI, Algoritmo non giusto. Chi ha rosa corta...

Il tecnico del Lecce ed ex giocatore viola Fabio Liverani ha parlato ai media ufficiali del club salentino. Queste le sue parole a partire dal nuovo calendario: "Più o meno è lo stesso di quando abbiamo lasciato, avevamo il Milan di lunedì e la Juve il venerdì, quindi non è cambiato nulla. Per il resto sapevamo già che in caso di ripartenza si sarebbe giocato ogni tre giorni. Questo vale per noi ma anche per tutti gli altri. Giocare ogni 3 giorni? Chi ha rose ristrette farà più fatica. La non possibilità di non poter cambiare giocatori è uno svantaggio, è palese, ma siamo tutti sullo stesso livello. L'idea dell'algoritmo? Non ho approfondito e non penso sia una cosa intelligente. Trovare cose alternative a ciò che è il risultato del campo non fa bene. Per me non è una cosa da prendere in esame. Dovesse dipendere da me non lo utilizzerei".