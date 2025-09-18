Libertadores, Quarta in gol ma al River non basta: il Palmeiras sbanca il Monumental
Cade il River Plate di fronte al proprio pubblico. Nella notte italiana si è giocata l'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores tra i Millonarios e il Palmeiras, con i brasiliani che hanno espugnato il Monumental per 1-2: agli argentini può far la differenza, in ottica della gara di ritorno, la rete di Lucas Martinez Quarta, ex difensore della Fiorentina andato in rete al novantesimo, dimezzando il divario nel punteggio. Partita sbloccata dall'ex milanista Gustavo Gomez, che del Palmeiras è capitano.
Raddoppio prima dell'intervallo con Vitor Roque, ex obiettivo viola ai tempi del Barcellona che ha segnato il gol del momentaneo doppio vantaggio.
