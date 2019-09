LAZZARONI, Pedro punta speciale. Magari fosse...

L'ex allenatore della Fiorentina Sebastiao Lazzaroni, nel giorno del suo compleanno ha parlato di Fiorentina a TuttoMercatoWeb.com: "Il campionato è iniziato da poco ancora devo valutare bene la Fiorentina. Certo, resto un gran tifoso viola, mi piace la città e ho il desiderio di una società e di una squadra forte come i tifosi meritano".

Sente sempre Antognoni?

"Certo, è sempre nel mio cuore. Una volta l'ho portato in Brasile, ha giocato a calcetto e ha dato spettacolo...".

Nel frattempo a Firenze è arrivato il brasiliano Pedro. Come lo giudica?

"E' una bella punta e spero possa fare un percorso alla Batistuta anche se è molto presto per dirlo. Ha avuto l'anno scorso un grosso infortunio ma era nel giro della nazionale. Ora ci vorrà un po' di tempo per farlo tornare al top ma è uno che sa segnare in tutti i modi, di testa, di destro e di sinistro. Ha qualcosa di molto speciale e può fare bene nel calcio italiano. Ha qualità e può giocare come punta unica o avendo un altro attaccante accanto a sè. Fa un buon movimento, non è velocissimo ma non è assolutamente lento".