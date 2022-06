LAZIO, Per la porta piace molto l’ex viola Neto

Nome nuovo per la porta della Lazio che arriva direttamente dalla Spagna. A lanciarlo è il sito Sport, vicino al Barcellona, che racconta di un'offerta della Lazio per Norberto Neto. Il portiere è in uscita dai blaugrana che hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi per le rigide regole della Liga. Il numero uno e Umtiti sarebbero i prescelti. L'estremo difensore è arrivato al Barcellona nel 2019 per 26 milioni più 9 di bonus e firmando un contratto fino al 2023 da circa 5 milioni di ingaggio.