LAKTI, Giocare in estate? Perché no. La Fiorentina...

Erald Lakti, centrocampista del Gubbio in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a TuttoC.com. Ecco le sue parole: “Parlare di ripresa in questo periodo è un po’ prematuro, al momento c’è solo da aspettare che la situazione migliori. A decidere saranno poi gli organi predisposti, non noi”. Ripresa in estate? “Lo ripeto, non dipende da noi. Se però vi fosse la possibilità di tornare a giocare… perché no? Io in posizione di terizino? Ci avevo già giocato qualche partita a livello giovanile, in Primavera mi è capitato di prendere il posto di un espulso o di qualcuno assente. Durante tutta la settimana mi allenavo come terzino, in maniera tale da farmi trovare pronto per la partita. Con Torrente sono tornato al mio ruolo in mezzo al campo. La Fiorentina? Sono già stato in ritiro con la prima squadra lo scorso anno, poi sono stato mandato in prestito al Gubbio per fare la prima esperienza tra i professionisti. Spero di giocarmi le mie carte in ritiro anche quest’estate, dopodiché vedremo come proseguire”.